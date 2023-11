Milan je nakon 49 dana konačno slavio u ligi, no glavna priča je debi 15-godišnjeg Camarde

Ništa drugačije, dakle, nije bilo niti tijekom večerašnje utakmice, iako Pioli opravdanje može pronaći u brojnim ozljedama i suspenzijama, pogotovo u ofenzivnom dijelu njegovog kadra. Tako su izvan stroja i Rafael Leão i Olivier Giroud, pa je u zapisniku bio čak i 15-godišnji talent Francesco Camarda.

U 84. minuti ušao je i u igru, pa je tako postao najmlađi debitant u čitavoj povijesti talijanske Serie A. Za točno 14 dana nadmašio je dosadašnjeg rekordera, Bologninog asa Wisdoma Ameya, bit će vrlo zanimljivo pratiti njegov daljnji razvoj, jer već nastupa i za Milanovu juniorsku momčad u UEFA-inoj Ligi mladih.

15&260 – At 15 years and 260 days, Francesco Camarda is the youngest player to make his debut in #SerieA history, surpassing Wisdom Amey who debuted at 15 years, 274 days. History.#MilanFiorentina pic.twitter.com/kzyaUFWFm0

— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 25, 2023