Milan se hvali Rebićevim učinkom, a navijači su ga opet izabrali za najboljeg igrača utakmice

I 28. kolo talijanskog nogometno iskoristio je Ante Rebić za novo skretanje pažnje na sebe. Najbolji Milanov strijelac u aktualnoj sezoni poentirao je u nedjelju osmi put u Seriji A, ali i drugi u drugoj utakmici nastavka sezone nakon njenog prekida zbog pandemije koronavirusa. Svih je osam pogodaka Rebić postigao u posljednjih devet ligaških nastupa za klub.

Ide mu u posljednje vrijeme, a igrama se omilio i klupskim navijačima koji su ga ponovno izabrali za najboljeg pojedinca susreta. Njegov je gol u nedjelju načeo Romu, Çalhanoğluov zaključio priču, a baš njih dvojica bila su i najveća dilema klupske pratnje kad se birao junak susreta.

U konačnici je Rebić ugrabio titulu sa 40 posto svih glasova, ostavivši iza sebe Turčina (35%), potom i Bennacera (13%) te Romagnolija (12%).

Graft, sacrifice and another key goal! 🤩

Congratulations, Ante Rebić, you are our @emirates MVP for #MilanRoma 🏅

Prestazione di sostanza, impreziosita da un gol determinante: è Ante Rebić l'MVP di San Siro 👏#SempreMilan pic.twitter.com/QmHo4NBMi0

— AC Milan (@acmilan) June 29, 2020