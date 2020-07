Milano je Zlatanov grad: Ibra je postao prvi igrač koji je zabio 50 golova za oba tamošnja velikana

Ante Rebić, Zlatan Ibrahimović i Hakan Çalhanoğlu apsolutni su nositelji Milanove igre poslije korona-pauze gdje Piolijeva momčad nije izgubila niti jednu prvenstvenu utakmicu. Večeras kod Sampdorije nije bilo iznimke; trio je ponovno potvrdio svoju dominantnost u svlačionici Rossonera.

Već u četvrtoj minuti hrvatski reprezentativac okrenuo je svojeg čuvara na lijevoj strani, pomno sagledao opcije u kaznenom prostoru i zatim precizno poslao loptu na glavu Ibrahimoviću koji ju je pospremio u mrežu te tako zabio svoj najbrži pogodak u Serie A. Legendarni švedski strijelac tim je putem postao jedini igrač u povijesti koji je zabio 50 ili više zgoditaka za oba milanska kluba u talijanskom prvenstvu, a u toj su mu kategoriji najbliži Aldo Cevenini (63 u dresu Milana, 45 u Interu) i Mario Balotelli (27 golova za Rossonere, 20 za Nerazzurre).

Zlatan Ibrahimovic becomes the first player to score 50 Serie A goals for both Milan clubs 🔴🔵 pic.twitter.com/i0oKNKwxeU

Do kraja poluvremena domaći vratar Wladimiro Falcone još je nekoliko puta imao posla (pogotovo u prvih 20-ak minuta) i skupio tri obrane, a Gianluigi Donnarumma na drugoj strani nije morao previše pokazivati svoje golmanske vještine pošto je Ranierijeva ekipa u prvih 45 minuta samo jednom puknula u okvir gola. Falcone je dvaput reagirao u jednom napadu kada su u osmoj minuti Rebić i Theo Hernández odigrali dupli pas nakon čega je spomenuti Francuz pucao, a na odbijenu loptu stigao je Davide Calabria. U 30. minuti neumoljivi Ibra još je jednom testirao Falconea koji mu je skinuo čistu šansu…

Donnarumma je prvi put bio u velikoj opasnosti u 51. minuti kada je Fabio Quagliarella opako potegnuo iz slobodnog udarca, ali 21-godišnji vratar bio je spreman na jaki šut prekaljenog napadača. Međutim, odmah u sljedećem napadu Çalhanoğlu povećao je na 2-0: njegov pogodak prvotno je bio poništen zbog pada njegova čuvara Ronalda Vieire, ali uslijed konzultacije s VAR-om sudac Fabrizio Pasqua ipak je pokazao na centar. Ukoliko su Ibrahimović (koji mu je asistirao) i Rebić ključni dijelovi Milanova preporoda, spomenuti Turčin slijedi ih u hipu: nekadašnji Leverkusenov as ove je sezone zabio devet puta i dodao osam asistencija u Serie A, proigravši i dokazujući se kao najvažnija Piolijeva karika u veznom redu. Dapače, jedini je Milanov veznjak koji je spojio pet utakmica u kojima je bio direktno uključen u pogodak još od Kake 2008. godine…

No, u 58. minuti Çalhanoğlu je došao i do devetog dodavanja za zgoditak. Sampdoria je izgubila loptu na suparničkoj polovici, Milan je jurnuo u novi napad, a turski ofenzivac pronašao je Ibrahimovića koji je imao sasvim dovoljno vremena i prostora pobjeći dvojici domaćih braniča te provući loptu ispod Falconeove ruke za konačno rješenje pobjednika i nastavak svoje forme. Donnarumma je vrlo sigurnu večer nastavio obranjenim kaznenim udarcem u 76. minuti, ali zato nije uspio zaustaviti pokušaj Kristofera Askildsena koji je smanjio na 3-1 u 87. minuti.

Međutim, Milan je dobio posljednju riječ: Rafael Leão u sudačkoj nadoknadi poentirao je za konačnih 4-1 fino odmjerenim udarcem s ruba šesnaesterca…

Zlatan with a brace for AC Milan within 60 minutes + 1 assist.

That’s 9 goals & 5 assist in 17 games since his return. 38 years old. pic.twitter.com/9gqhZe5PVw

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) July 29, 2020