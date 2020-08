Milanski Inter svladao je Bayer 2-1 i plasirao se u polufinale Europa lige

Nogometaši Intera plasirali su se u polufinale Europa lige nakon što su u utakmici igranoj u Düsseldorfu s 2-1 svladali Bayer Leverkusen. Za mjesto u utakmici za naslov igrat će protiv boljeg iz ogleda u kojem se sastaju Šahtar i Basel.

Sve najbitnije dogodilo se u razmaku između 15. i 24. minute kada je lopta triput pronalazila put do mreže.

Prvo je vanjskim dijelom desne noge s vrha šesnaesterca uvodnu prednost Interu donio Nicolò Barella, a potom ju 31. golom sezone povećao Romelu Lukaku. Usput, mora se spomenuti, postoji neka posebna veza između belgijskog napadača i ovog natjecanja koja traje dugo i djeluje neraskidivo.

Ispadanja Intera iz Lige prvaka stiglo je nakon faze po skupinama, a Lukaku je u posljednjim dvjema (Slavia Prag, Barcelona) bio strijelac. U Europa ligi nastavio je niz pa je večerašnjim golom stigao do šeste uzastopne ovosezonske europske utakmice u kojoj je bio neumoljiv, budući da je prije no što je naudio Bayeru isto napravio momčadima Ludogoreca (dva gola u dvije utakmice) i Getafea. Navedene golove u Europa ligi treba dodati njegovom posljednjem učinku u natjecanju i dobiva se ovo:

Romelu Lukaku is the first player in UEFA Cup/UEL history to score in 9 consecutive appearances:

Nije prošlo puno od Lukakuove proslave pogotka, a već smo vidjeli novi. Kai Havertz, premda još uvijek 21-godišnjak, odavno je dokazana klasa, a postignuti pogodak bio mu je 18. u sezoni. Usput, niti jedan nogometaš Chelseaja, kluba u kojem će nastaviti karijeru, u ovoj sezoni nije zabio više od njega.

U konačnici, malo je Havertzu i Bayeru to značilo. Taj je udarac bio jedan od tek dva ukupno koja su išla u okvir gola Interove momčadi koja je prepustila loptu suparniku, ali bila konkretnija u završnicama akcija. Lukáš Hrádecký skupio je pet obrana na Bayerovom golu, no dvije lopte od sedam upućenih u okvir i 17 ukupno zakotrljale su se iza njega. Pokazalo se previše za plasman sastava iz Leverkusena među posljednja četiri u natjecanju.

1 – Inter Milan have reached their first European semi-final since 2009/10 in the Champions League, while this is the eighth time they have reached the semi-final of the UEFA Cup/Europa League – the most of any side. Forged. #UEL pic.twitter.com/0e6rEhwYOm

