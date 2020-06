Milijuni za šampionsko slavlje: Southampton će fino profitirati zbog Liverpoolove titule

U posljednjih nekoliko godina postalo je pomodno pokroviteljski i posprdno imenovati Southampton Liverpoolovom filijalom…

Uostalom, Redsi su sa St. Mary’s potpisali 1000 igrača u posljednjih par sezona, a neki od njih im sada čine kičmu momčadi: Sadio Mané, Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Adam Lallana, Danny Ings (u redu, napisali smo ‘neki od njih’), Nathaniel Clyne…

Neki su se pokazali većim pogotkom od drugih, ali jedna stvar je kristalno jasna: Liverpool, sa svojim modernističko-analitičkim modelom sportske politike prepoznao je Southamptonov scouting i razvoj igrača kao jedan od najboljih u ligi, iskrcao novce i sada ubire plodove.

Southampton poised to cash in on Liverpool's Premier League title win | @JWTelegraph https://t.co/7CQG59XEaQ

— Telegraph Football (@TeleFootball) June 26, 2020