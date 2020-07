Minimalizam uvijek pali: Washington Football Team privremeno je ime bivših Redskinsa

To jest, pali li? Prema reakcijama na društvenim mrežama, nismo baš sigurni…

Međutim, kada ti treba prijelazno rješenje, najjednostavnija i najdosadnija opcija uvijek se nameće kao prva, koliko god bila neinspirativna. Iako su neki očekivali kako će NFL-ova franšiza iz Washingtona prije nove sezone osmisliti novi naziv i vizualni identitet momčadi, to se još nije dogodilo. Kolala su medijima razna imena (jedno od posljednjih bilo je Washington Sentinels), ali cijelo iščekivanje dočekalo je pomalo antiklimaktičnu završnicu — zasad.

Spomenuta franšiza na Twitteru je službeno objavila kako će sljedeće sezone nositi privremeno ime Washington Football Team prije nego što se potpuno preoblikuje. Podsjećamo, uslijed zahtjeva glavnih sponzora u sklopu borbe protiv rasizma ime Washington Redskins, zbog duboko uvredljivih konotacija prema američkim domorocima, otišlo je u povijest i prepustilo se nekim starijim i netolerantnijim vremenima.

Također, ‘football momčad iz Washingtona’ zadržat će dosadašnju paletu boja prilikom izrade uniformi (prošli logotip ondje, naravno, neće stajati) i kaciga (na njima će biti prikazani brojevi igrača), a franšiza si ovim potezom želi dati vremena prilikom osmišljavanja novog identiteta. Ta činjenica nije dobro sjela nekim istaknutim ličnostima među kojima je i LeBron James.

Just waking back up from my pregame nap to see about The Washington Football team??? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣. Is that real?? No way! Oh man they had a thorough intense long board meeting about that one huh. 🥴🤦🏾‍♂️

“Upravo sam se probudio iz drijemeža prije utakmice i ugledao Washington Football Team?”, začudio se James, inače vatreni navijač Dallas Cowboysa. “Čovječe, mora da su jako dugo sastančili kada su odabirali ime.”

Who you play for? The Washington football team.. naw that ain’t it 😂

For some reason that alone makes me feel it won’t be a football season.. I’m sad seriously

— Dez Bryant (@DezBryant) July 23, 2020