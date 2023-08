Mišković je jutros malo mirniji: ‘Nećemo ni krepati ni molati, idemo svojim putem’

Damir Mišković jučer je dao nekoliko izjava za različite medije nakon što je Sergej Jakirović iznenađujuće napustio klub i otišao obavljati tu funkciju u Dinamu. Bosanskohercegovački strateg potpuno je neočekivano promijenio sredinu, a Rijekin predsjednik otkrio je kako je saznao za to tek kad su Modri već objavili dovršetak posla na svojim stranicama.

Mišković se nije libio takve poteze prozvati “sportskom sramotom”, uslijedilo je i klupsko priopćenje koje je bilo prilično žestoko, a sada je dao još jedan intervju, onaj za Radio Rijeku. Zanimljivo, Jakirović je jučer ujutro u razgovoru s istom stanicom najavio nadolazeći dvomeč playoffa Konferencijske lige s Lilleom da bi samo nekoliko sati kasnije bio predstavljen u Dinamu.

“Tako je tako je, niti Rijeka ovisi o jednom čovjeku niti tu možemo napraviti promjene”, započeo je Mišković. “Izjavio sam jučer što sam mislio, nekorektnost s njihove strane, ne želim uopće ni pričati o njima.”

Tko će voditi momčad u Lilleu, a onda protiv Dinama na Maksimiru?

“Sigurno da nismo bili spremni za novog trenera niti je to moguće pa nas je to malo zapeklo. Ali, radimo i gledamo od jučer, vidjet ćemo gdje će nas to dovesti. U međuvremenu, naša legenda Radomir Đalović i Darko Raić-Sudar vodit će klub u Francuskoj, a ovo drugo ćemo vidjeti u međuvremenu.”

Radomir Đalović jedini je iz Jakirovićeva stožera ostao u Rijeci.

“On nije htio ići, isto su mu ponudili, smatrao je da mu je Rijeka previše dala, nije gledao na novce. Voli Rijeku, tu je htio ostati, još jednom mu čestitam. Napravio je potez koji će svaki navijač poštovati zauvijek, a u budućnosti će se sigurno pokazati da je bio korektan.”

Kakvo je psihičko stanje nogometaša nakon ovoga?

“Jutros smo imali sastanak s igračima. To su sve mladi dečki, da budemo iskreni, utakmica u Francuskoj, sve to igraju za sebe i svoje obitelji tako da ne vjerujem da će ih išta poremetiti. Definitivno nije ista stvar kao što bi bilo da je trener ostao, ali bili smo svi danas u svlačionici i rekao sam im otvoreno, situacija je takva kakva jest. Na njima je da igraju svoje uz potporu Đaloviću i Darku. Mislim da će oni sve shvatiti, dogovorili smo se, zapljeskali smo svi zajedno, da idemo biti najbolji što možemo i da neće biti nikakvih promjena. Oni sigurno idu na pobjedu i dat će sve od sebe, a na kraju dana, neka pobijedi tko je bolji.”

Da kojim slučajem Dinamo nije ispao od AEK-a, Rijeka bi možda danas imala trenera. Je li pratio to epsko ispadanje?

“Ma ne, nismo uopće mogli sanjati, ne zbog te utakmice, dogovor je bio poslije male turbulencije u Sloveniji, ostajemo ili idemo zajedno. Dogovor je bio da idemo zajedno, ja o tome nisam ni razmišljao i zato govorim da je to Dinamova stvar, ali nismo ni razmišljali da je takvo nešto moguće. Cijeli klub je napravio atmosferu u gradu, napravio ju je i trener, ali svi zajedno su napravili fantastičnu atmosferu. Prvi put u Rijekinoj povijesti imamo preko 10.000 članova, blizu 5.000 pretplata i to je fantastično. No, to ne radi jedan čovjek, to je cjelokupna Rijeka koja je stala iza Rijeke. Ja sam tu presretan i na nama je da prebrodimo krize. Imamo mlade, potentne dečke koje je Darko birao zajedno s Čulinom i Srećkom Juričićem. Na tim igračima je da se nastave boriti za Rijeku. Bit će boljih i lošijih dana.”

Je li Mišković imao opciju dati Jakiroviću nekakav otkazni rok i malo usporiti taj proces?

“Ne treba kod mene biti nitko tko ne želi biti. Da pojednostavnim, ima puno tih filozofija, svaki trener koji dođe ima ugovor. Otkazni rok s moje strane, da mu se plati, ili s njegove strane da on nama plati. To su normalne situacije, u nekim klubovima je mjesec dana, u nekima dva, šest, 12… Sve ovisi o dogovoru. Danas je u UEFA-i, kakav je otkazni rok s moje strane, takav mora biti s njihove. Nije tu stvar ni u parama, nego u principu. Sve OK, svatko ide na bolju plaću, ali način na koji je to napravljeno, dva dana prije utakmice, to me razljutilo.”

Hajde, Dinamo je barem malo obogatio Rijeku klauzulom…

“Što se mene tiče, mogao je i zadržati”, nasmijao se Mišković. “Nećemo ni krepati ni molati, idemo svojim putem, meni je novi dan i svima je novi dan.”