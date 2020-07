Mišković je opet govorio o TV pravima, vođenju Rijeke, a i prokomentirao priču o Keku u Dinamu

Slovenski trener i izbornik Matjaž Kek posljednjih je dana jedna od glavnih tema hrvatskog nogometa, naravno, zbog interesa koji Dinamo pokazuje u smjeru njegova angažmana. Priča se zakotrljala, sve je potvrdio i sam nekadašnji uspješni Rijekin trener, i sad treba vidjeti što donose sljedeći dani po tom pitanju budući da postoji ugovor kojim je vezan za Slovenski nogometni savez.

Ideju Keka na Dinamovoj klupi prokomentirao je i prvi čovijek Rijeke Damir Mišković koji je u razgovoru za Index.hr govorio i o svojoj poziciji u kvarnerskom klubu, ali i uvijek interesantnoj temi o TV pravima.

Kaže da osobno ne bi Kekov odlazak u Dinamo shvatio kao izdaju iako će mu biti teško vidjeti ga na drugoj strani. Dodaje:

“Kek je dao sve za Rijeku i mi za njega. Kod nas je postao bolji trener nego što je bio kad je došao, digao je klub na drugi nivo i sigurno zaslužuje u karijeri voditi jedan klub u Ligi prvaka. Za Dinamo bi to bio fantastičan posao jer je Kek i vrhunski trener i vrhunski čovjek. Nekad težak, ali težak sam bio i ja pa smo svejedno funkcionirali.”

Budući da se zna tko u maksimirskom klubu vodi glavnu riječ, a zna se i kako je običava voditi, Mišković je prokomentirao i to.

“Ne bih ja o Mamiću, ali budite sigurni da Keku ni Mamić ni bilo tko drugi neće govoriti tko mora igrati. Nadam se da će Dinamo imati dovoljno sluha i pažnje da mu omogući da ostvari svoju strategiju. Nema tog trenera koji u mjesec dana ili pola godine može ostvariti svoju viziju. Nitko ne može garantirati rezultate, ali ja vam mogu garantirati da će Kek dati čitavog sebe u Dinamo ako se u njemu zaista nađe. Ako je Dinamo imalo fleksibilan da ga pusti da radi, ja vjerujem da će on na svim razinama Dinamo učiniti boljim. Morat će biti uz njega i ako zaredaju porazi i kad se pobjeđuje. Moraš biti uz trenera ako mu u očima vidiš da ima želju i onaj žar, pa čak i ako zaredaju loši rezultati. Samo tako se može ostvariti vizija, sve drugo je laž.”

Okreće se svom klubu. Veli da je zadovoljan sezonom budući da je cilj ostvaren.

“Prije svake sezone ja kažem da je cilj plasirati se u Europa ligu. To ćemo, kako stvari stoje, ostvariti, a sve više od toga bit će veliki plus. Možda će me navijači krivo shvatiti, ali meni je trenutačno svejedno je li Rijeka druga, treća ili četvrta. Ove sezone nam je cilj bio da u prvoj momčadi imamo četiri ili pet igrača iz naše škole u koju smo jako puno uložili. To se i dogodilo tako da smo ostvarili i taj cilj. Igrači poput Smolčića, Lepinjice ili Pandura su prošle djelovali nesigurno, a danas su to ozbiljni igrači. Dolazi i mali Braut i pokazalo se da škola radi odličan posao i ja sam prezadovoljan.”

Prokomentirao je i svoju izjavu da je spreman podastrijeti crveni tepih pojavi li se bolji investitor za klub.

“Rijeku ne prodajem niti tražim investitore, ali naravno da ću ih prihvatiti ako se pojave. Ponuda za sada nemam. Ja sam samo rekao da više od ovoga što dajem – ne mogu. Ako trošim godišnje 15 milijuna eura, onda ne mogu trošiti 50. Mi ćemo uvijek biti u vrhu hrvatskog nogometa, ali ovo je posao kakav jest. Kriza koja dolazi će pogoditi sve klubove u svjetskom, pa tako i u hrvatskom nogometu. Netko neće priznati da kriza dolazi, ali ja znam da dolazi. Hrvatski klubovi 80 posto proračuna pune prodajom igrača ili nekakvim ulaskom u Ligu prvaka. Ako ne napunimo budžet s prodajom, ne znam kako ćemo dalje i to je tako.”

Novi ugovor o TV pravima tu bi trebao pomoći. Spominjala su se 103 milijuna eura na razdoblje od 10 godina.

“Smatram da je ova ponuda koju smo dobili dobra. Novi ugovor više će pomoći onim klubovima s dna tablice, od petog do desetog mjesta, nego onim najjačima. Što je danas u nogometu milijun eura? Ništa. Ali jednom Varaždinu ili Interu je to jako puno novca. To dosad nisu dobivali od TV prava, a sad će dobivati.”

“Mislim da je HNL dobra liga, a na nama je hoćemo li je promovirati ili ćemo je crniti. Ključna su TV prava jer od njih dolazi puno novca. Treba se poraditi na promociji lige, a to će učiniti strani investitor jer će mu zbog novca koji je uložio biti u interesu da se liga promovira. Emisije koje danas imamo o HNL-u mogu biti puno bolje i sve skupa se može puno bolje pratiti. Problem je što kod nas nema kulture odlazaka na nogometne utakmice, ali to je neka druga tema. Ja sam sretan što Rijeka ima pet ili šest tisuća gledatelja na Rujevici, ali to mora biti dvostruko više. Isto tako, nitko mi ne može reći da se u Varaždinu ili Koprivnici ne može skupiti tri ili četiri tisuće ljudi koji bi došli na utakmicu. No to nije problem ni Rijeke, ni Varaždina ni Slavena, nego puno širi problem”, zaključuje.