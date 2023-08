Mislili ste da je Guardioli lako? On kaže kako je nemoguće da City obrani trostruku krunu

“Sve ovo što smo osvojili je bilo krasno te ćemo zauvijek pamtiti, no to je iza nas, jer to je tako u nogometu i sportu općenito. Svakog ljeta krećemo od nule, iako će u povijesti ostati zapisana sva naša postignuća. No, praktički je nemoguće da ih ponovimo te obranimo trostruku krunu”, dodaje.

🗣️ “It will be impossible to do what we did last season. It’s once in a lifetime. We climbed to the highest mountain last season. The last two days we came down.”

Pep Guardiola says the treble Manchester City achieved won’t be repeated by them again. ❌ pic.twitter.com/cwULGJvhXs

