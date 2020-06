Mislili ste da je Neil Warnock otišao u penziju? Koješta, upravo je preuzeo Middlesbrough

Nekoliko stvari u engleskom nogometu mogli bismo označiti kao konstantu, a jedna od njih je Neil Warnock.

Trenerska legenda i rekorder po broju promocija u engleskom nogometu (njih ukupno osam) posljednji je angažman imao u Cardiff Cityju kojega je uveo u Premier ligu i, s oskudnim kadrom, ispao na vrlo častan način kao 18. momčad s dva boda zaostatka za Brightonom. U studenom 2019. napustio je klupu velške momčadi nakon tri godine, a neki su tada pomislili na mogućnost konačnog oproštaja od trenerskog posla za ovog živahnog 71-godišnjaka…

Ipak, svima je bilo jasno da mirovina ne dolazi u obzir. Middlesbrough je na službenim stranicama u kratkom priopćenju jutros napisao kako Jonathan Woodgate dobiva otkaz, a trenersku klupu preuzima upravo Warnock, što će mu biti ukupno 18. angažman u karijeri dugoj već 40 godina koja je počela u svlačionici današnjeg sedmoligaša Gainsborough Trinityja.

Middlesbrough have sacked head caoch Jonathan Woodgate and named Neil Warnock as his immediate replacement.

