Mislili ste da se Messi neće snaći u SAD-u? Stigao je još jedan demanti, u obliku dva pogotka

Unatoč njegovoj neospornoj klasi i talentu, ipak je pri dolasku Lionela Messija u SAD bilo i ponešto skepse. Ipak je po prvi put u svojoj karijeri zaigrao za neku momčad izvan Europe, i to sa suigračima koji su daleko ispod od onih koje je imao kroz dosadašnji dio karijere. No, takvih ili sličnih problema ipak nema, čini se da se argentinska zvijezda itekako snašla u novom okruženju.

Sinoć je njegov Inter Miami nastupao u šesnaestini finala Liga kupa, na domaćem terenu igrao je protiv Orlando Cityja te ga rutinski riješio s 3-1. Naravno, ni ova utakmica nije mogla proći bez Messijeve čarolije, tako je u ovaj trijumf ugradio dva svoja pogotka. Prvi je stigao već u sedmoj minuti, sjajnim dodavanjem iza leđa suparničke obrane pronašao ga je Robert Taylor, a Argentinac iz blizine pogodio za 1-0.

Ubrzo je César Araújo poravnao rezultat, samo 10 minuta poslije, a s tim se egalom otišlo na odmor. No, već na početku nastavka se Inter vratio u prednost, za što je zaslužan Kolumbijac Josef Martínez, pomalo i začuđujuće je da je on izveo kazneni udaraca, a ne Messi. No, zato se Martínez dodatno iskazao u 72. minuti, asistiravši Messiju za konačnih 3-1.

Another Messi brace leads #InterMiamiCF into the Round of 16. Rewind all of Messi's moments from @InterMiamiCF's 3-1 win over Orlando in @LeaguesCup action. pic.twitter.com/IGCKulJ9hg — Major League Soccer (@MLS) August 3, 2023

Treća je to pobjeda za Inter u isto toliko Messijevih utakmica, dok on ima pet pogodaka i jesnu asistenciju. Nastavak niza očekuje se već za vikend, kada će njegova momčad u osmini finala ovog natjecanja igrati protiv Dallasa. To gostovanje bit će mu prva utakmica izvan Miamija otkako je stigao u SAD, pa će tako i ostatak zemlje moći uživo svjedočiti majstorijama (po)najboljeg igrača u povijesti nogometa.