Mladen Petrić osvrnuo se na svoju karijeru. Naravno, spomenuo je i pobjedu na Wembleyju

Tog 21. studenog 2007. godine slavila je cijela Hrvatska, a jednako srčano i Rusija…

Bivši hrvatski reprezentativac Mladen Petrić u razgovoru za 24sata malo se osvrnuo na svoju karijeru i planove za budućnost. Trenutno živi u Grčkoj gdje je u Panathinaikosovu dresu okončao karijeru prije četiri godine, otkrio je kako se ima namjeru posvetiti trenerskom pozivu te da radi kao analitičar na njemačkim i švicarskim TV postajama. Osim klupske karijere popričao je i o reprezentativnoj — za Hrvatsku je u 45 nastupa zabio 13 pogodaka, a najznačajniji definitivno je onaj za slavlje protiv Engleske na Wembleyju u kvalifikacijama za Euro 2008. godine nakon kojeg su Englezi, potpuno pokisli, ostali kod kuće.

“Taj gol koji sam zabio za pobjedu protiv Engleske na Wembleyu je ono po čemu me Hrvati pamte”, otkriva Petrić. “Zabiti za 3-2, nakon što su se Englezi od 0-2 vratili na 2-2 i ostaviti ih bez plasmana na Euro u njihovom hramu nogometa je doista nešto posebno. Dres s te utakmice još čuvam. Nikad je neću zaboraviti.”

Podsjećamo, tog je kišnog popodneva već kvalificirana Hrvatska pred 80 tisuća ljudi povela nakon što je Scott Carson krivo procijenio nezgodan Kranjčarov udarac u osmoj minuti, a Ivica Olić sedam minuta kasnije povećao je na 2-0. Engleska je bila u potpunom šoku, ali zvjezdana momčad predvođena Lampardom, Gerrardom i Beckhamom uspjela se vratiti do sredine drugog poluvremena. Prvo je sadašnji Chelseajev strateg uspješno realizirao penal u 61., a Peter Crouch u 70. minuti poravnao je na 2-2.

Engleska je tada bila u povoljnom položaju i sve je bilo u redu — za prolazak joj je trebao bod koji je držala u džepu i činilo se da će sve proći uredno.

No, u 74. minuti u igru je umjesto Eduarda ušao Petrić, u 82. primio je Pranjićev pas s lijeve strane, ukazao se prostor za udarac, zatim je potegnuo, i…

Povijest je bila ispisana. Hrvatska pobjeda od 3-2, prvi engleski poraz na novom Wembleyju, ruski odlazak na Euro, opća sramota neuspjelom kvalifikacijom na jednoj i slavlje na drugoj strani, a sljedećih dana britanskim je naslovnicama nemilosrdno dominirao jedan, do dan danas zapamćen nadimak — The Wally with a Brolly…

Nostalgija…