Mladi, brzi i zaigrani: Amerikanci nastavljaju gaziti, u drugom kolu Grčka je zamrznuta na -28

Nakon što su ‘neki novi Amerikanci’ silovito krenuli u svoj nastup na Mundobasketu pobjedom nad Novim Zelandom, željno se iščekivao prvi ozbiljniji test za mladu momčad bez velikih NBA zvijezda koju je okupio Steve Kerr. A Grčka, iako bez Giannisa Antetokounmpa, sigurno se može nazvati ozbiljnom momčadi.

No, SAD su i taj ispit položile s odličnim uspjehom. Još jednom su Amerikanci prezentirali zaista sjajnu obranu pa su suparnika u prve tri četvrtine ozbiljne košarke limitirali na samo 56 poena i već nakon 30 minuta bilo je 23 razlike za SAD.

Razlika u skoku od 40-25 i osam ukradenih lopti, to je lajtmotiv pobjede Amerikanaca nad Grčkom od konačnih 109-81. Na poluvremenu je bilo 13 razlike za SAD, a do kraja je utakmica prelomljena na stranu favorita u trećoj dionici koja je Amerikancima pripala s 29-19. Sve do kraja bilo je tek odrađivanje posla.

Ovaj put Amerikanci su gađali tricu 9/22, odnosno nešto bolje nego u prvom kolu, ali opet ne briljantno. No, nije im ni trebalo jer ova momčad suparnike očito lomi obranom i tranzicijom. Što se glavnih pojedinaca tiče, Austin Reaves vodio je momčad s 15 ubačaja, pet skokova i šest asistencija.

Po 13 su dodali Anthony Edwards i Jalen Brunson, a svih 12 igrača u rosteru nastupilo je i upisalo se u strijelce. Kod Grčke je ispred ostalih bio Georgios Papagiannis sa 17 poena, a 14 je dodao Nikos Rogkavopoulos.

Amerikanci su tako osigurali vrh skupine C i u trećem kolu igrat će revijalni dvoboj protiv Jordana koji je danas u produžetku poražen od Novog Zelanda. Novozelanđane i Grke, koji su oboje na omjeru 1-1, u trećem kolu u srijedu čeka direktan dvoboj za drugo mjesto i prolaz u osminu finala.