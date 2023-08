Mladi strojovođa: Luka Stojković sinoć je pokazao zbog čega je toliko zanimljiv klubovima

Hrvatski branič tada je poentirao poslije kornera kojeg je izveo upravo Stojković, a nedugo zatim Brodić je uvalio svoj drugi pogodak večeri za 3-1 i Varaždin je opet bio na ugodnoj razlici. Ipak, 19-godišnji Lokomotivin ofenzivac potom je preuzeo stvari u svoje ruke; u 71. minuti primio je loptu na 11 metara, sjajno se snašao i okrenuo na lijevu nogu, a onda je matirao Olivera Zeleniku za 2-2. Osam minuta poslije pogodio je s bijele točke za 3-3 i tako zaključio svoju veliku večer.

Stojković je po mnogočemu odigrao važnu partiju; to mu je bio prvi nastup u seniorskoj klupskoj karijeri u kojemu je izravno sudjelovao u tri pogotka i prva utakmica u kojoj je zabio dva zgoditka. Također, skupio je i tri ključna dodavanja, uputio četiri udarca te osvojio pet duela, a to mu je, zajedno s još nekoliko parametara, priskrbilo ocjenu 9,1.

Usto, kad se uzme u obzir da je u prvom kolu upisao asistenciju protiv Istre, trenutno je najbolji asistent lige skupa sa Šimom Gržanom, Micheleom Šegom i Aleksom Latkovićem.

🇭🇷 Luka Stojković (19) v. Varazdin:

☑️ 90 min

⚽️ 2 goals (1 penalty)

🅰️ 1 assist

🔑 3 chances created

🚀 4 shots

⚔️ 2/2 tackles completed

💪 6 ball recoveries

💯 Involved in all 3 @NKLokomotiva goals

At the top of quite a few club’s shortlists these days. What a prospect. 🌟 pic.twitter.com/zqKqlJfrVB

— Football Wonderkids (@fbwonderkids) August 4, 2023