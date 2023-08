Mladi vuk: hat-trick heroj Franjo Ivanović ujedno je najmlađi Rijekin strijelac u Europi

Po mnogočemu je sinoćnje riječko gaženje Dukagjinija bila povijesna utakmica. Rijeka je, naime, igrala svoju jubilarnu 100. utakmicu u natjecanjima pod okriljem UEFA-e, a sa 6-1 ostvarila je i svoju najefikasniju pobjedu u europskim ispitima.

Jednom prije 10 godina Rijeka je slavila 5-0 protiv Prestatyn Towna, ali nikada do sinoć nije u Europi zabila šest pogodaka. Naravno, ‘neveru s Kvarnera’ prije svih poveo je mladi Franjo Ivanović, novo napadačko lice riječke momčadi.

Ivanović je ovog ljeta stigao iz Augsburga gdje je igrao za mlade i rezervne momčadi, a u svom prvom startu u početnih 11 odmah je zabio tri pogotka i naprosto raspametio napadače.

I ne samo to, tako instantan učinak tek pridošlog mladića označio je i još malo ispisivanja povijesti. S navršenih 19 godina, Ivanović je postao najmlađi riječki strijelac u europskim utakmicama pod okriljem UEFA-e.

⚽ Franjo Ivanović postao je najmlađi strijelac u bijelom dresu u povijesti u UEFA natjecanjima 🔵⚪#ZajednosmRijeka #HNKRijeka Posted by NK Rijeka on Friday, August 4, 2023

S obzirom na to da se proteklih tjedana od odlaska Matije Frigana govorilo o tome kako će Sergej Jakirović posegnuti za novim napadačem, Ivanović je svima u klubu dao misliti oko tog poteza. Priznao je i da ga je to dodatno motiviralo.

“Čuo sam to kada sam dolazio i to mi je bila dodatna motivacija, danas sam pokazao da imamo napadača”, rekao je nakon susreta, pa dodao: “Nadam se da sam izborio početni sastav. Naravno, to je odluka trenera, ali nadam se da jesam.”

Tako u prvom ozbiljnijem nastupu oduševiti i ispisati povijest, ne događa se često. Ako se po jutru dan poznaje, na Kvarneru nakon Marija Gavranovića i Josipa Drmića imamo novu ‘ausländersku’ golgetersku zvijezdu…