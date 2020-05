MLB sezona trebala bi započeti u srpnju s bitnim promjenama u svom kalendaru

Vlasnici najjačih američkih bejzbol franšiza prihvatili su u ponedjeljak prijedlog vodstva MLB-a koji uključuje skraćeni osnovni dio sezone s kojom bi započeli u srpnju pred praznim tribinama.

On će danas biti predstavljen igračima.

Originalni raspored natjecanja u najjačoj bejzbolskoj ligi svijeta trebao je igrače poslati na teren 26. ožujka, međutim pandemija koronavirusa zaustavila je i taj kao i mnoge ostale sportove i lige.

Major League Baseball owners OK proposal that could lead to season starting around the July Fourth weekend in ballparks without fans. The designated hitter would be expanded to the National League and each team would play about 82 regular-season games.

