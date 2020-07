MLB trenira strogoću: igrači koji elektronički kradu znakove moći će biti suspendirani

Iako u rješavanju tekućih problema sigurno postoje važniji prioriteti, MLB i Sindikat igrača postigli su dogovor oko kažnjavanja igrača kojima će pasti na pamet elektronički krasti znakovi. Naravno, intervencija u ‘kazneni zakon’ bejzbola stiže na pozadini skandala koji je obilježio prošlu sezonu, odnosno na pozadini načina na koji su Houston Astrosi osvojili World Series 2017. godine.

U tom slučaju igrači bili su izuzeti od novčanih kazna i suspenzije, ali to više neće biti slučaj.

Commissioner Rob Manfred can suspend players without pay or service time for electronic sign stealing, per new rules agreed to by MLB and the MLBPA https://t.co/1GZ4G7k7RI

A reminder: MLB chose to grant Astros players immunity in exchange for honest testimony. Also, Manfred determined in Sept. 2017 he would hold team’s GM and MGR accountable for sign-stealing misconduct. Potential grievances were another obstacle in issuing penalties to players.

— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) July 29, 2020