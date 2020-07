Mnogi talijanski mediji pišu da će Daniele De Rossi sljedeće sezone biti Fiorentinin trener

Početkom ove kalendarske godine, s 36 na leđima, Daniele De Rossi proglasio je kraj igračke karijere. Početkom sljedeće sezone talijanskog nogometnog prvenstva mogli bismo ga ponovno vidjeti. Samo sad u drugačijoj ulozi, na mjestu Fiorentinina trenera.

Tvrdi to više talijanskih medija napominjući da je Romina ikona vodeći kandidat za preuzimanje funkcije koju će krajem rezultatski razočaravajuće sezone nasljedniku morati prepustiti Giuseppe Iachini.

Ima ih i koji navode da je to sigurna stvar.

Daniele De Rossi has been chosen as next Fiorentina manager! @DiMarzio 🧨🟣 #Fiorentina @SkySport

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2020