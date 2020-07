Moćna poruka iz MLS-a: Philadelphijini igrači na dresove su stavili imena žrtava policijskog nasilja

U Sjedinjenim Američkim Državama i dalje su u tijeku masovni prosvjedi protiv policijske brutalnosti i rasne nejednakosti, potaknuti policijskim ubojstvom e s Afroamerikanca Georgea Floyda u Minneapolisu.

Pokret pod sloganom “Black Lives Matter” proširio se po svijetu, a ne samo da su mnoge sportske zvijezde otvoreno istupile u podršku nego su i mnoge službene organizacije, poput Premier lige ili Libertyjeve Formule 1 organizirale posebne izraze solidarnosti.

U MLS-u je danas nogometna momčad Philadelphia Uniona otišla korak dalje i napravila sjajnu, ali istovremeno i srcedrapajuću gestu i izašla na teren prije utakmice protiv New York Cityja u dresovima s imenima Afroamerikanaca žrtava policijskog nasilja.

Look at the names. Wow. pic.twitter.com/KQoNy7Tos6

— Doug McIntyre (@ByDougMcIntyre) July 9, 2020