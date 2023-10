Modrić nakon pobjede, jubileja i rekorda: ‘Jako sam ponosan, to su stvari koje me ispunjavaju’

Iako su svi igrači Real Madrida burno proslavili pobjedu nad Barcelonom (2-1) u samoj završnici, Luka Modrić imao je još i više razloga za veselje. Ne samo da je upisao asistenciju pri pobjedničkom pogotku Judea Bellinghama, već je usput došao do jubileja te oborio rekord. Naime, jučerašnji mu je nastup bio već 500. u dresu Kraljevskog kluba, a pritom je postao i najstariji igrač u povijesti El Clásica.

“Ne znam niti što reći, jako sam ponosan što sam toliko puta predstavljao ovaj klub. Doći do tog broja nastupa baš protiv velikog rivala, u El Clásicu, i pritom pobijediti… Ne mogu tražiti više. Doista sam ponosan što sam dosegnuo taj broj u najvećem klubu u povijesti”, rekao je Modrić nakon utakmice.

Winning El Clasico is the best way to celebrate my 500th game playing for the best club in the world. HALA MADRID!! 🤍🤍🤍 @realmadrid pic.twitter.com/hNNka4e6xO

