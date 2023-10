Modrić ne samo da je upisao 500. nastup za Real, nego je i najstariji igrač koji je zaigrao El Clásico

Naime, kada je Modrić u 63. minuti zamijenio još jednu staru iskusnjaru, Tonija Kroosa, upisao je svoj 500. nastup za Real Madrid čime je postao 15. igrač u povijesti slavnog kluba kojemu je to uspjelo, ali i tek četvrti stranac — dosad su to ostvarili još jedino Karim Benzema, Marcelo i Roberto Carlos.

Također, s 38 godina i 47 dana na leđima postao je najstariji igrač koji je ikada zaigrao El Clásico, što samo dodatno cementira njegov status apsolutne nogometne legende.

⚪️🇭🇷 Fair to mention how Luka Modrić entered in the most difficult moment for Real Madrid during el Clásico… and then the game changed.

Quality, leadership, professionalism.

⭐️ 38 years, 47 days — he has become the oldest player to play in El Clásico.

Football legend. pic.twitter.com/AX229tveAO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2023