Modrić o budućnosti s Vatrenima: ‘Mislim da se već moglo razumjeti da nemam dugoročni stav’

Hrvatska u petak nastavlja kvalifikacije za Euro 2024 domaćom utakmicom protiv Latvije, a time je otvoren ciklus novih medijskih dužnosti hrvatskih reprezentativaca. Osim novih izjava izbornika Zlatka Dalića, veliki intervju ovaj je put dao kapetan Luka Modrić, o čijem se mogućem oproštaju od Vatrenih govori već godinama uz konstantno ponavljanje istih pitanja.

Realov as uskoro će proslaviti 38. rođendan, a jedna od glavnih tema intervjua koji je dao za Sportske novosti bili su njegovi planovi za budućnost.

Primjerice, prije Final Four turnira Lige nacija kazao je da je donio odluku o svojoj budućnosti, ali, ispostavilo se, iz jednog drugog razloga…

“To sam kazao prije svega zato da ta tema ne bude teret atmosferi i pripremi nastupa na finalu Lige nacija”, Modrić je otkrio za Sportske novosti. “Razumijem interese medija i javnosti, ali to se već toliko dugo tematizira i na neki način opterećuje reprezentativni fokus. Kad sam izjavio da ću objaviti što dalje nakon FF-a, više se o tome nije spekuliralo i imali smo mir pred utakmice.”

Kaže da je u razgovoru s izbornikom definirao da želi nastaviti ići dalje kroz kvalifikacije, a ima i ideju nastupa na Euru.

“S izbornikom sam imao razgovor na tu temu još ranije”, izjavio je Modrić. “Dalić je iskazao čvrstu želju da i dalje ostanem na dispoziciji reprezentaciji. Moja je želja također išla u tom smjeru, ali ja sam igrač i uvijek mogu biti subjektivan o tome trebam li reprezentaciji ili sam možda teret. To ni u snu ne bih želio doživjeti, da sam doživljen kao višak. U razgovoru smo izbornik i ja to potpuno razbistrili te sam odlučio ići dalje, u kvalifikacije za EP i s idejom nastupa u Njemačkoj. Istina je da sam nakon poraza od Španjolske bio zaista neraspoložen, nije mi bilo do nikakvih razgovora i medijskih predstava oko mojeg statusa.”

Porazgovarao je i o svojem odnosu s izbornikom.

“S izbornikom imam uskoro šest godina zajedničke suradnje i ona je zbilja vrlo korektna te u odnosu trener-kapetan iskrena”, smatra Modrić. “Bilo je nekih trenutaka kada su mi neke stvari u reprezentaciji smetale, jer sam ih držao neumjesnim te limitom za natjecateljske iskorake. Porazgovarao sam na tu temu vrlo otvoreno s Dalićem prije dvije godine i kasniji slijed događanja pokazao je da je izbornik bio iskren kada je rekao da se slaže da se neke stvari moraju promijeniti. To je učinjeno, a po meni, važan je to detalj u kontekstu kasnijeg još jednog uspješnog mundijalskog hoda, odnosno ulaska u finale Lige nacija…”

Zapravo, kaže da o svojoj budućnosti ne razmišlja dugoročno, već da ide korak po korak pa dokle dođe…

“Mislim da se već moglo razumjeti da nemam dugoročni stav, jer u mojim godinama to ne bi bilo logično”, naglasio je. “Fokusiran sam na sadašnjost. Idem dan po dan, utakmicu po utakmicu, i usporedo osluškujem svoja stanja i doprinose momčadi. Ako osjećam da sam na nivou, da mogu i dalje činiti neku razliku, tu sam na raspolaganju. Na priče o godinama, kao ni na protok vremena ne mogu utjecati, ali mogu utjecati na to koliko sam spreman i znati kako se osjećam. I koliko me raduje biti u reprezentaciji. Zato nema nikakve najave. Mogu tako osjećati i biti tu još godinu, dvije, a mogu osjetiti da je sazrio trenutak za tri mjeseca. Tako vam to ide sa starijima, ha, ha…”

Ma, čini nam se da ćemo Modrića još svakako gledati na Euru, ako bude zdravlja…