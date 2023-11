Modrić se na presici prisjetio Latvije: ‘Ne mogu reći puno, bili smo tu 2010., ja nisam igrao’

Hrvatska sutra u Rigi nastupa protiv Latvije u pretposljednjem kolu kvalifikacija za Euro 2024, a nema pravo na kiks — mora pobijediti i ondje i na Maksimiru protiv Armenije te se nadati Walesovu kiksu kako bi izravno osigurala kontinentalnu smotru koja će se sljedeće godine održati u Njemačkoj.

Luka Modrić bio je prisutan na današnjoj presici gdje je najavio utakmicu.

Nitko se nije nadao toj situaciji, kako se osjeća?

“Nismo se nadali, u pravu ste, ali dogodilo se što nitko nije očekivao ni priželjkivao”, složio se Realov veznjak. “To treba zaboraviti što je bilo u prošlom ciklusu i gledati prema naprijed, što nas očekuje, pokušati odigrati dvije prave utakmice. Imperativ su pobjede i nadamo se da nam se mogu poklopiti rezultati iz drugih utakmica da se već sad plasiramo. To bi bilo idealno, ali moramo se fokusirati na nas, odigrati na pravi način kao u Rijeci, to nam mora biti putokaz. Takav mora biti pristup i vjerujem da to možemo ponoviti.”

Dosta je problema s ozljedama i virozama, hoće li to biti dodatni motiv?

“Mislim da hoće”, odgovorio je potvrdno. “Sigurno da su svi ti izostanci veliki hendikep za nas jer su to sve važni igrači koji su vrlo bitni za našu igru, ali jednostavno nisu tu. Mi koji smo tu moramo dati maksimum, fokusirati se 100 posto. Trenirali smo jako dobro, intenzitet i priprema, vjerujem da sve to što smo radili možemo pretočiti na teren u ove dvije utakmice.”

Kako gleda na utakmicu Armenije i Walesa, mogu li Armenci pomoći?

“Definitivno, Armenija je s pobjedom i dalje u igri za plasman”, podsjetio je Modrić. “Sve je otvoreno u tom susretu, Armenija je po meni kvalitetna ekipa, igrali smo prije dva mjeseca protiv njih i nije bilo lako iako smo pobijedili. To je ekipa koja ima kvalitetu, ima igrača koji mogu jednim potezom riješiti utakmicu, Wales je isto pokazao da je dobra ekipa, praktički su bili out, ali su se u listopadu vratili i sada je sve u njihovim rukama. Bit će sigurno zanimljiva utakmica, ali moramo se fokusirati na nas. Ako nam se poklopi rezultat iz druge utakmice, nitko sretniji od nas. No, da se ne bismo poskliznuli ako budemo mislili na to što će se dogoditi u drugim utakmicama. Najvažnije je da odradimo naš dio posla.”

U reprezentaciju se vratio Marko Pjaca. Kako djeluje na treninzima?

“Definitivno da mi je drago što je Marko opet s nama. Zna se koliko je bio važan i velik za nas prije te ozljede tako da smo sretni što je tu opet s nama. Imao je dosta teških nekoliko godina vraćajući se iz ozljede, boreći se da se opet vrati na nivo. Mislim da je izabrao pravi put, došao je ekipu koja se bori za vrh u hrvatskom nogometu i tamo će imati prostora vratiti se gdje je bio. Trenirao je dobro, u Rijeci igra dobro i vjerujem da će nam biti od pomoći ako ga budemo trebali i ako izbornik procijeni da treba igrati.”

Sutra je Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, je li to dodatan motiv?

“Bilo bi sigurno lijepo da taj dan obilježimo pobjedom i napravit ćemo sve da to tako i bude”, kratko je odgovorio.

Novinari su pitali Modrića i za Marca Pašalića.

“Isto je dosta dobar dojam ostavio na mene, nisam ga imao previše prilike gledati, možda dvije utakmice kroz mladu reprezentaciju. Vidjelo se da ima nešto drukčije. Po meni, isto kao i Marko, radio je super ovaj tjedan i pokazao je da ima kvalitetu da bude tu. Nadam se, ako mu izbornik da priliku, da će pokazati da je s pravom tu. Jedan igrač drukčijeg profila, ljevak na desnoj strani, uvijek smo imali dešnjake i tu smo kompenzirali, ali to nije loše za nas, nadam se da, ukoliko bude igrao, da će pokazati da je tu s pravom.”

Nema ni Matea Kovačića, koliko on fali, tko će igrati umjesto njega?

“Vidjet ćemo sutra, odnosno vi ćete vidjeti jer mi već znamo tko će igrati”, nasmijao se kapetan. “S Mateom igram dugo skupa, super se poznajemo, Broz, on i ja funkcioniramo dosta dobro iako se ne bi reklo po zadnjem ciklusu. Ali, dobro. Naravno da je veliki hendikep što Matea nema, ali pokušat ćemo ga nadomjestiti na najbolji mogući način i doći do pobjede.”

Najavio je i Latviju, ima li straha?

“Nemamo straha nikakvoga, došli smo ovdje odigrati što bolju utakmicu i pobijediti. Respektiramo Latviju kao i svakog suparnika protiv kojeg igramo, sigurno će napraviti sve da nam ne bude lako i zakomplicirati koliko je god moguće. Morat ćemo biti 100 posto unutra, s pravim fokusom i pristupom, da dođemo do pobjede.”

Što je čuo o Latviji i ima li kakvih uspomena na nju?

“Ne mogu reći da sam previše čuo osim da smo bili već tu 2010. godine, ja nisam igrao jer sam bio ili ozlijeđen ili zbog kartona”, prisjetio se Modrić. “To i ovo sad što sam vidio danas, lijep grad i lijepa država, ne mogu nešto više reći osim toga.”