Mogli smo napisati da Saúl ima novi klub, no to baš ne bi bilo najpoštenije. Zapravo ga je osnovao

Danima je Saúl Ñíguez držao svoje pratitelje u neizvjesnosti i nevjerici nižući poruke na kojima je najavljivao novi klub. Unatoč činjenici da je ugovorno vezan za Atlético Madrid do ljeta 2026. mnogi su strahovali da je u pitanju preseljenje.

Ispostavilo se da je riječ o nečem sasvim drugačijem.

THERE IS A NEW TEAM IN THE CITY pic.twitter.com/fjhtJLW4El

— Club Costa City (@clubcostacity) June 3, 2020