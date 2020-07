Momci, ptičica: fenomenalni De Bruyne najbolji je playmaker, a Ederson najbolji vratar Premier lige

Možda nema naslova za Manchester City ove sezone, ali zato ima individualnih nagrada u Premier ligi…

Ispali Norwich danas je popio petardu na Etihadu. Oprostio se David Silva, a u pobjedi Građana zabijali su Gabriel Jesus, dvaput Kevin De Bruyne te po jednom Raheem Sterling (koji je došao do 99. pogotka za City) i Riyad Mahrez. Svemirski raspoložen Belgijac uz dva zgoditka kreirao je i nevjerojatnih 10 šansi, a asistencijom Sterlingu došao je do 20. dodavanja za pogodak u netom završenoj premijerligaškoj sezoni, što je posljednji (i dosad jedini) put pošlo za nogom Thierryju Henryju prije 15 godina.

Only two players in the history of the Premier League have provided 20+ assists in a single season:

❍ Thierry Henry

❍ Kevin De Bruyne

A league of their own. 🎨 pic.twitter.com/FsE8SPfbAb

— Squawka Football (@Squawka) July 26, 2020