Momci, uozbiljite se: Njemačka je ove godine odigrala devet utakmica, pobijedila je samo dvije

Iako je Njemačka dobro krenula i povela u petoj minuti golom Kaija Havertza koji u matičnom Arsenalu ne bi mogao pogoditi ni stajska vrata, Turci su preokrenuli do poluvremena preko Ferdija Kadıoğlua i Kenana Yildiza, Juventusova 18-godišnjaka koji je općenito odigrao odličnu utakmicu, zakucao loptu pod gredu u sudačkoj nadoknadi i tako zabio na svojem prvom seniorskom startu za reprezentaciju.

Njemačka je uspjela odgovoriti u 49. minuti kada je Niclas Füllkrug pogodio na asistenciju Floriana Wirtza i tako zabio svoj 10. pogodak u 12. nastupu za Elf,što je u posljednjih 45 godina uspio učiniti jedino Serge Gnabry. Njemu je za 10 golova trebao jedan nastup manje.

Ipak, Turci su došli do pobjede zahvaljujući prekršaju koji je napravio Havertz i to u vlastitom šesnaestercu. Gosti su dobili penal, a Yusuf Sarı bio je precizan za konačnih 3-2.

Germany are so awful. Turkey are always dark-horses. The Germans can’t keep the ball to save their lives.

— Eduardo Hagn (@EduardoHagn) November 18, 2023