Monopol nad penalima: Manchester United dobio je 13. jedanaesterac sezone i izjednačio rekord

Još jedan penal, još jedna sigurna realizacija Brune Fernandesa…

Portugalac je sada zabio sedam i asistirao pet pogodaka u svojih prvih 10 nastupa za Manchester United, ali o odluci Jonathana Mossa da Vragovima dosudi jedanaesterac protiv Aston Ville u 27. minuti još će se pričati.

Da skratimo, on nije postojao. U to se možete uvjeriti i putem slike s naslova ovog članka.

Games per penalty won last two Premier League seasons:

Utakmica je završila 3-0, nakon što su Mason Greenwood i Paul Pogba u nastavku potvrdili novu Unitedovu pobjedu. Ali Aston Villa neće biti zadovoljna.

Riječ je o 13. penalu za United ove sezone u Premier ligi; niti jedna momčad nije nikada imala više u jednoj sezoni.

Da stvari stavimo u kontekst; United je dobio 25 penala od početka prošle sezone. Toliko je Arsenal dobio u posljednjih sedam sezona, dok je Burnley recimo dobio šest manje od toga u posljednjih šest sezona.

Ovim tempom, United dobije penal svakih 2,9 utakmica, skoro pa duplo više od prvih pratitelja Manchester Cityja, Crystal Palacea i Leicestera (penal svakih 5,1 utakmica). Suludo.

United pens since the start of last season: 25

Burnley pens in their six PL seasons: 19

— Duncan Alexander (@oilysailor) July 9, 2020