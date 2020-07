Mookiejevih 365 milijuna: Betts je produljio s Dodgersima za drugi najveći ugovor u bejzbolu

I treći najveći u sportu uopće…

Velika vijest stiže nam točno pred početak nove MLB-eve (osakaćene) sezone. Večeras se u jedan iza ponoći u spektaklu od otvarajuće utakmice sastaju Washington Nationalsi i New York Yankeesi, a Zapadna obala odlučila je skrenuti pozornost na sebe prije no što se oči fanova napokon koncentriraju na lepezasti teren.

Los Angeles Dodgersi finalizirali su novi ugovor s Mookiejem Bettsom, outfielderom koji je ove zime u epskoj zamjeni pristigao u Grad anđela iz Boston Red Soxa. Sklopljeni posao, kao što možete pogoditi, nije ništa manje bombastičan: osvajač World Seriesa iz 2018. godine zaradio je produženje u vrijednosti od nevjerojatnih 365 milijuna dolara na 12 godina s bonusom od dodatnih 65 milijuna.

Mookie Betts, Dodgers agree to 12-year contract extension that will keep him in LA through the 2032 season. pic.twitter.com/zLFOMc9wYE

— MLB (@MLB) July 22, 2020