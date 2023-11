Moramo se još osvrnuti na Kanea, i u 10. je sezoni zaredom prešao granicu od 20 pogodaka

S obzirom da je Kane u Ligi prvaka ove sezone bio strijelac u četiri navrata, premašio je i granicu od bar 20 golova. To je ostvario već u svojoj desetoj uzastopnoj sezoni, takvim se postignućima može pohvaliti tek nekolicina nogometaša, a sad je tu brojku prebacio nakon 16 nastupa za Bayern.

Harry Kane has now scored 20+ goals in each of the last 10 seasons:

◎ ⚽️31

◎ ⚽️28

◎ ⚽️35

◎ ⚽️41

◎ ⚽️24

◎ ⚽️24

◎️ ⚽️33

◎ ⚽️27

◎ ⚽️32

◉ ⚽️21

It's taken him just 16 games for Bayern. 😮‍💨 pic.twitter.com/C5zhWTV5AD

— Squawka (@Squawka) November 11, 2023