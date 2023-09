Mostarski i europski: Zrinjski ipak nije uspio svladati LASK, pa će igrati u Konferencijskoj ligi

Zrinjski je u večerašnji uzvrat s LASK-om krenuo s velikom nadom i veoma dostižnim rezultatom iz prve utakmice, austrijski sastav u Linzu je tada slavio s 2-1. Do kraja ispunjene tribine Stadiona pod Bijelim Brijegom dale su sastavu pod vodstvom trenera Krunoslava Rendulića i dodatan vjetar u leđa, no ni to im nije pomoglo, jer je večerašnji rezultat u Mostaru bio 1-1.

No, ne trebaju Plemići i njihovi navijači previše žaliti, ostaje im ta utjeha u vidu grupne faze Konferencijske lige, kao i titula prvog kluba iz bosansko-hercegovačkog nogometa u skupinama nekog UEFA-inog natjecanja. S posebnom će se tako pozornošću pratiti ždrijeb iz Monaca u petak od 14:30 sati, kada će Zrinjski saznati imena suparnika s kojim će se nadmetati ove europske jeseni.

Dobro je Rendulićev sastav krenuo u ovu utakmicu, zasigurno bolje nego prije tjedan dana. Tada je u vrlo ranoj fazi primio dva pogotka, ovog puta toga nije bilo, već je mostarski prvoligaš krajem prvog dijela došao do vodstva. Igrala se 35. minuta, Mario Ćuže pobjegao je pažnji LASK-ove obrane, a onda ga je oborio golman Tobias Lawal. S bijele je točke vrlo precizan bio Nemanja Bilbija, deveti mu je to već gol u dosadašnjem tijeku sezone, ako računamo europska i domaća natjecanja. Očekivalo se da će domaći u drugom dijelu još i jače krenuti po prolazak u Europa ligu, no već u 52. minuti stigao je hladan tuš. S oko 25 metara je tukao LASK-ov vezni igrač Branko Jovičić, prizemnim je i vrlo odmjerenim udarcem svladao vratara Marka Marića. Vratio se tako austrijski predstavnik opet u dobitnu poziciju, a iako je Rendulić i zamjenama pokušao opet doći do vodstva, nije uspio u tom naumu. Ipak, bit će ovoljetne europske kvalifikacije upisane kao najveći inozemni uspjeh za Zrinjski, šest dodatnih europskih utakmica nagrada su za dobar rad tijekom proteklih mjeseci i godina…

