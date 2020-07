Mourinho je, kao i uvijek, vrlo direktan. Kaže da se teško nadmetati s klubovima koji varaju

Ako vam je dosadno u životu, ne brinite: José Mourinho redovito daje izjave.

Portugalski trener nastavlja podbadati premijerligaške suparnike iz redova Manchester Cityja. Nakon što je drugoplasirana momčad engleskog prvenstva pobijedila UEFA-u i izvukla se od izbacivanja iz Europe zbog kršenja Financijskog Fair Playja počele su stizati razne reakcije iz nogometnog svijeta, a najoštriji je, po tradiciji, bio Mourinho.

Aktualni Tottenhamov strateg izjavio je kako je odluka Sportskog arbitražnog suda sramotna, a Pep Guardiola je, s druge strane, kazao kako njegov City zaslužuje ispriku zbog tretmana koji je stizao iz drugih timova. Mourinho je, pak, u posljednjem intervjuu prokomentirao šanse londonskog kluba za nadmetanje s konkurentima na tržištu…

🗣️Mourinho when asked regarding any potential transfer activity:

"For some clubs it's easy, you just break the rules, you forget the financial fair play, you spend what you want and you get the good players." pic.twitter.com/8AFqYoMMWN

