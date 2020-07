Mozaici kao simbol kreativnosti: Manchester City predstavio je domaći dres za nadolazeću sezonu

Ono je doba godine kada klubovi službeno predstavljaju dresove za nadolazeću sezonu, samo što neki u njima već počinju i igrati uslijed pomaknutog završetka aktualne kampanje u gotovo svim europskim ligama.

Red je došao i na pomilovani Manchester City koji je predstavio novu domaću kombinaciju dresova. Kao što to često i biva, klub se poželio referirati na lokalnu zajednicu i u marketinškoj kampanji dočarao osjećaj sloge te zajedničkog identiteta Cityja i građana Manchestera.

From the City, by the City, for the City.

Novim Puminim nebeskoplavim dresom dominira uzorak koji je očita referenca na slavne mozaike koji se nalaze u gradskoj četvrti Northern Quarter, a cilj im je, kako piše na službenim klupskim stranicama, odati počast gradu koji je zatrpan nogometom i kreativnosti.

“Umjetnost, industrija, nogomet, glazba, šum i boje utkani su u Manchesterov DNK, a prikazani mozaici slavlje su ponosne i raznovrsne kulture našeg grada”, stoji u objavi.

City nadalje podsjeća da je navedena slikarska tehnika već dugo dio klupske povijesti: naime, Građanima je prvi mozaik posvećen prije točno 100 godina kada je ukrasio vrata nekadašnjeg stadiona Maine Road. Debi u ovom dresu klub će imati prilikom nedjeljnog ogleda s Arsenalom u polufinalu FA kupa na Wembleyju, a vjerujemo kako će ovi motivi ipak biti bolje prihvaćeni od, primjerice, Chelseajevog novog dresa koji je postao predmet sprdnje zbog sponzora na prsima…

The new Sponsor 3 looks really good on the new Chelsea Home kit.#CFC pic.twitter.com/NfdS2Lf54n

— At The Bridge Pod: A Chelsea FC Podcast (@AtTheBridgePod) July 1, 2020