Možda bi uspio i da je sve bilo ok, no obustavljena sezona donijela je Embiidu 95 milijuna dolara

Nesumnjivo je danas Joel Embiid jedan od najdominantnijih košarkaša na pozicijama ispod obruča u NBA ligi, no početak njegove karijere bio je pun pitanja.

Izabran kao treći pick drafta održanog 2014. kamerunski je centar zbog loma kosti u stopalu propustio dvije sezone pa debitirao s impresivnih 20 poena, sedam skokova i tri blokade u 25 odigranih minuta za Philadelphia 76erse u ogledu protiv Oklahoma City Thundera u listopadu 2016. U prošloj je sezoni bilježio 27,5 poena i 13,6 skokova po utakmici uz 1,9 blokiranih pokušaja i 3,7 asistencija; u ovoj je na 23,4 koša, 11,8 uhvaćenih lopti, 3,1 asistencija i 1,3 blokade po večeri.

Da ga kojim slučajem Philadelphia stavi u izlog, pred tim bi izlogom stajale brojne franšize. Takvo što nije realno u ovom trenutku i 76ersi će na njegovim krilima krenuti u doigravanje kad trenutačno obustavljena sezona ponovno započne.

A Embiid ima dosta dobar razlog za sreću kad se to dogodi, kao što ga ima i zbog obustave do koje je došlo uslijed pandemije koronavirusa.

