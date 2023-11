Muka po vukovarskom blatu: Lokomotiva se teško izborila za ulazak u četvrtfinale Kupa

Prva od tri preostale utakmice osmine finala SuperSport hrvatskog nogometnog Kupa odigrana je u Vukovaru. Domaćin Vukovar 1991, inače momčad iz vrha drugoligaškog ranga, dočekao je Lokomotivu koja je posao odradila teže od očekivanog. Odnosno, pitanje je što ste očekivali po onom vukovarskom terenu.

Travnjak u slavonskom klubu postao je svojevrsni hit na društvenim mrežama jer više sliči na kakvo polje ili oranicu, a ne na nogometni teren. Jako teška podloga puna velikih rupa gdje je isključivo blato ubija svaki pokušaj nogometa, a u tim uvjetima Lokosi su se izborili za mjesto u četvrtfinalu tek u završnici.

Nije prvoligaš mnogo pokazao u prvom poluvremenu, čak je skoro i upao u zaostatak jer Vukovarci su imali sjajnu šansu odmah na otvaranju. No, u 40. minuti se utakmica otvorila. Napokon dobra akcija Lokosa pa onda i povratna lopta Duje Čopa za natrčalog Roberta Mudražiju. Potonji ne griješi i iz prve dovodi Lokomotivu u vodstvo.

Očekivalo se da će nakon toga Zagrepčani lakše disati, ali to nije bio slučaj jer Vukovar je gotovo odmah izjednačio. U 42. minuti Zinedin Mustedanagić poslao je odličnu loptu u prostor, u stilu svog mnogo poznatijeg imenjaka iz Francuske, a nju je prihvatio Törles Knöll koji je utrčao u kazneni prostor i svladao Zvonimira Šubarića.

Na poluvremenu je tako bilo 1-1, a taj rezultat ostao je do same završnice. Mogao je Čop u 51. vratiti Lokose u vodstvo, ali je iz odbijanca s nekih osam metara pogodio stativu, a mogli su i domaći do preokreta. Ivan Radošević sjajno je potegnuo u 57. iz daljine te je i taj udarac dirao okvir gola, ali na kraju je Lokomotiva zabila odlučujući pogodak.

Činilo se da ćemo u zadnjih 10 minuta ući poravnati i da se ide prema produžecima, ali opet je težak teren kumovao pogotku. Čop je tukao, a vrataru je po tko zna koji put bilo otežano kontrolirati loptu pa je udarac samo odbio. Na odbijancu se našao Vladan Bubanja te je pospremio loptu u mrežu za 2-1 u 80. minuti.

Lokosi su zadržali to vodstvo pa su nastavili niz prvoligaša koji ne kiksaju. Među osam najboljih pridružili su se Hajduku, Dinamu, Osijeku, Rudešu i Gorici. Traže se još dva putnika između Varaždina i Istre 1961 te Rijeke i Cibalije.