Müller slijepo prati upute o ponašanju u vrijeme korone. Ovo je on, ʻpozdravljaʼ se s trenerom

Igrala se 17. minuta utakmice između Union Berlina i Bayerna kad je ubačaj iz kuta s desne strane unio nered u obrambene redove domaće momčadi. Leon Goretzka bio je najviši u skoku baš tamo negdje kod bijele točke, a njegovo dodavanje glavom u izvrsnoj je poziciji pronašlo Gnabryja. Udarac je bio precizan i gol siguran prije nego se Thomas Müller umiješao i loptu koja je išla u mrežu pogurao nogom.

VAR je poništio Bayernovu prednost.

Bio je to potez nogom zbog kojeg se Müller našao na udaru Bayernovih navijača. Imao ih je još nekoliko, no ovaj kad je izlazio s travnjak i pozdravljao trenera Hansija Flicka se posebno ističe:

Thomas Müller "shaking hands" with his coach after being subbed off #Bundesliga pic.twitter.com/9RKDcbRjtq

— Walid Ziani (@bylka613_) May 17, 2020