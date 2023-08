Mundobasketu prijeti izostanak velike zvijezde jer se Giannis podvrgnuo operaciji koljena

Zvijezda NBA momčadi Milwaukee Bucksa i grčke reprezentacije Giannis Antetokounmpo operirao je lijevo koljeno, objavio je u srijedu njegov klub. Iako je riječ o uobičajenom zahvatu čišćenja koljena, Giannis je time postao upitan za svoje sudjelovanje na Svjetskom košarkaškom prvenstvu u kolovozu.

“Imao je rutinsku operaciju lijevog koljena i prošlo je dobro”, izjavio je njegov NBA trener Adrian Griffin, dodajući kako se nada da će njegov igrač biti spreman za trening kamp Bucksa, zakazan za rujan.

Svjetsko prvenstvo u košarci održava će se od 25. kolovoza do 10. rujna na Filipinima, u Indoneziji i Japanu.

Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo underwent a cleanup procedure on his knee two weeks ago and is uncertain for Greece’s FIBA World Cup play this summer, sources confirm.

