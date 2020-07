“MVP Eurolige 2020.” — Kruno Simon dobio je velebni mural na Pantovčaku

View this post on Instagram

Korona virus je odgodila osvajanje Eurolige našem kvartovskom frendu, ali nas nije spriječila da našpricamo nekaj na zid povodom izvrsne sezone ali i karijere.. @krunosimon7 with @sine_zg #krunoslavsimon #mvp #krunosimonmvp #artelier @graffitishop_zagreb #zagrebfinest #muralart #anadoluefes @anadoluefessk #pantovčak #zagrebgraffiti