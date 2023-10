MVP po svome: Luka Božić proglašen je najkorisnijim igračem trećeg kola ABA lige

Ukrao je Božić dvije lopte i izgubio tri, a to je bilo dovoljno za ukupnu valorizaciju od 39, čime je bio najbolji u ovom kolu. Dodamo li tome i da je vodio svoju momčad do pobjede, dileme kod MVP-ja ovog kola na kraju nije bilo.

Luka Božić of @kkzadar is the MVP of the AdmiralBet #ABALiga Week 3! Congratulations! 👏👏

