Na dobrom kolosijeku: Gorica je sudačkoj nadoknadi došla do pobjede nad Lokomotivom

Teško i sparno vrijeme očito je negativno utjecalo na igrače u današnjoj utakmici Gorice i Lokomotive, u nastavku drugog kola HNL-a. Naime, previše pravih prilika u Turopolju danas nije bilo, a i jedini gol na utakmici pao je tek na početku sudačke nadoknade drugog poluvremena. Za domaću pobjedu od 1-0 zabio je Nizozmeac Sven Blummel, prvijenac mu je to u Goričinom dresu.

Uz ovakve uvjete za igru, na prvu ozbiljniju prigodu morali smo čekati sve do 26. minute, tada je u skoku nakon kornera bio Krešimir Krizmanić, no spreman je na pokušaj glavom bio Lokomotivin vratar Nikola Čavlina. Posebno je aktivan bio domaći ofenzivac Josip Mitrović, on se možda i najviše istaknuo od svih igrača u prvom dijelu, no ipak su uglavnom dominirali golmani, na obje strane terena.

Iz prvog poluvremena treba još izdvojiti i 40. minutu, u kojoj se ozlijedio gostujući as Silvio Goričan. Nakon jedne akcije završio je na travnjaku, a onda i s bolnom grimasom na licu napustio travnjak, gdje ga je prijevremeno i neplanirano zamijenio Lukas Kačavenda. I u nastavku smo gledali sličan nogomet, igračima nije pomoglo ni to što je vrućina malo splasnula u smiraj dana. Prvu je konkretniju šansu propustio Merveil Ndockyt, bio je tada u prodoru prema Loksinim vratima, a potom je uputio prizemni udarac. Svi su loptu već vidjeli u golu, no ona je prošla tik pored vratnice, nakon što se na putu do vrata odbila od nogu domaćeg braniča Branimira Kalaice. Do kraja utakmice, prilike za gol stizale su tek na kapaljku, pa se činilo kako neće doći do promjene početnog rezultata. I onda je Gorica u prvoj minuti nadoknade drugog dijela ipak došla do pogotka vrijednog tri boda, Blummel je bio prvi na odbijenoj lopti nakon udarca Jurice Pršira iz daljine i zatresao Čavlininu mrežu. Tako je Gorica na vrlo dobar način ušla u novu sezonu, na njenom su kontu već četiri boda, pa se čini kako je prošlosezonska borba za opstanak sada stvar daleke prošlosti. No, u toj borbi mogla bi se sada naći Lokomotiva, pogotovo ako nastavi s ovakvim blijedim partijama…

