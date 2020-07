Na krivoj liniji: Noah Lyles srušio Boltov rekord na 200 metara, a onda shvatio da ih je istrčao 185

I, evo ga… A, ne, ipak ništa.

Sve je krenulo fantastično za 22-godišnjeg Noaha Lylesa na revijalnom mitingu Inspiration Games koji je valjao poslužiti kao nadomjestak za Dijamantnu ligu u Zürichu. Utrku na 200 metara koju je trčao na Floridi (dok su mu konkurenti bili u Švicarskoj i Nizozemskoj) odradio je šibajući kao brzi vlak i pomeo konkurenciju ostvarivši rezultat od 18,90 sekundi. Nitko nije mogao vjerovati što se događa, pošto je tim rezultatom američki trkač srušio rekord od 19,19 koji je na 200 metara postavio Usain Bolt, a dotadašnji osobni rekord bio mu je 19,50. Uhvatio se za glavu u nevjerici, rezultat se odmah pregledao i…

Lyles je izvisio. Naime, organizatori su ga postavili na krivu startnu liniju pri čemu je mladi Amerikanac otrčao tek 185 metara i u procesu se dobrano osramotili te uskratili trkača za rezultat.

You can’t be playing with my emotions like this….

got me in the wrong lane smh 🤦🏾‍♂️

— Noah Lyles (@LylesNoah) July 9, 2020