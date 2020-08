Na mladima snooker ostaje? Ronnie O’Sullivan tvrdi da su novi igrači gori od amatera

Smeta vam kad stariji počnu čangrizavo pljuvati po novim generacijama? Frustrirani ste svaki put kad vam netko od roditelja, baka ili djedova počne čitati bukvicu o tome kako su prije ljudi bili sposobniji, pošteniji, ljepši i pametniji? Eh, ma da vam to ne znam kako ide na živce, posljednji intervju snukerske legende Ronnieja O’Sullivana definitivno će vas zabaviti…

Prekaljeni 44-godišnjak jučer se plasirao u četvrtfinale Svjetskog prvenstva koje se ove godine održava u Sheffieldu pobjedom od 13-10 nad kineskim predstavnikom Dingom Junhuijem. Nakon odigranog meča i plasmana u 19. četvrtfinale svjetskih smotri u karijeri, glasoviti Englez dao je intervju za britansku televiziju.

Novinara je zanimalo je li mogao povjerovati prije dvadesetak godina da će on i njegov sljedeći suparnik Mark Williams, još jedan veteran, ostati u vrhu svjetskog snookera četvrt stoljeća kasnije. Možete se kladiti, O’Sullivan se u odgovoru nije nimalo sudržavao…

“Da ste me to tada upitali, vjerojatno bih rekao da ne, ali ako uzmete u obzir standard igre, odgovorio bih potvrdno”, izjavio je peterostruki svjetski prvak. “Ako pogledate ljude kao što su John Higgins, Mark Williams i ja, a zatim mlade igrače koji dolaze, vidite da nisu baš toliko dobri. Većina njih bili bi polupristojni amateri, ma čak i gori od toga. Toliko su loši.”

