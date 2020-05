Na navijačima se ne štedi: Getafe će pretplate za iduću sezonu obnoviti — besplatno

Ángel Torres, Getafeov predsjednik, proslavio je danas 68. rođendan. Ali osim što je darove primao, jedan, i to poseban, uručio je Getafeovim navijačima.

U intervjuu Marci Torres je svim pretplatnicima obećao kako će im pretplata za iduću sezonu biti obnovljena — besplatno. Riječ je o 13.500 sezonskih ulaznica koje je Torres, ako bude potrebno, spreman platiti iz vlastitog džepa.

“Nećemo im naplatiti ništa. Mogu biti sigurni da ih pretplata neće koštati niti centa. Nismo superbogati klub, ali spreman sam na ovaj rizik. Ako novce ne bude, trošak pretplata pokrit ću iz vlastitog džepa”, rekao je Torres.

Upravo je Torres bio jedan od prvih koji je inzistirao na tome da se nogomet u ovakvim uvjetima ne može igrati kada je odlučio da njegova momčad u Europa ligi neće igrati protiv milanskog Intera.

