Na pravom mjestu u pravo vrijeme: minuta u PSG-ovom dresu okitila je medaljom Jeséa Rodrígueza

Nekada jednostavno morate biti na pravom mjestu u pravo vrijeme, kao, recimo, Jesé Rodríguez. Španjolski napadač tipična je nogometna ‘lutalica’ — godine 2016. Real Madrid spakirao ga je u PSG, a PSG je zatim samo prosljeđivao dalje, na posudbe, od Las Palmasa preko Stokea do Betisa.

Trenutno je u Sportingu.

Rodríguez je, međutim, ove (nedavno završene) sezone za PSG uspio skupiti jedan nastup. Prije nego što će završiti u Lisabonu, koncem kolovoza prošle godine,Thomas Tuchel ubacio ga je u igru Protiv Metza umjesto Erica Maxima Choupa–Motinge. Kada? Pa, duboko u sudačkoj nadoknadi i tako je Rodríguez za PSG uspio odigrati jednu jedinu minutu.

🇪🇸 This is Jese Rodriguez. He won a Ligue 1 medal with PSG this week when PSG were awarded the 19/20 French title. He played just ONE MINUTE for PSG back in August after coming on in the 92nd min of the game against Metz and has been on loan at Sporting since September. 😂 pic.twitter.com/BGFMrjeNhr

