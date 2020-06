Na stadione u dresu i u vlastitom autu: Premier liga klubovima dopustila prijateljske utakmice

Uz prilično jasne propise kojih se akteri moraju držati…

Premier liga napokon se vraća 17. lipnja zaostalim utakmicama Aston Ville i Sheffield Uniteda, odnosno Manchester Cityja i Arsenala, a The Daily Telegraph javlja kako je natjecanje klubovima dopustilo i odigravanje pripremnih utakmica kako bi igrači ušli u adekvatnu formu nakon gotovo tri mjeseca neigranja.

Susreti protiv drugih momčadi moći će se održati ili na stadionima ili na trening terenima, ali timovi će se morati pridržavati strogo propisanih smjernica koje su, ako što možete i zaključiti, sasvim prilagođene koronskom načinu života. Pa da vidimo…

The Premier League has today given clubs the green light to play friendlies, but with a number of strict instructions which include players driving to games in their own cars.https://t.co/XFQY4PbHCp

