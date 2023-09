Na tatu: Marcus Thuram upisao je prvu asistenciju u Serie A skoro 18 godina nakon Lilianove zadnje

Francuz je ovog ljeta stigao iz Borussije Mönchengladbach i nakon što je u prvom kolu bio bez učinka, sada je u 21. minuti dočekao jednu grešku obrane, izvukao se na desnu stranu pa gurnuo Dumfriesa u prostor, a ovaj je dosta iskosa završio za 1-0.

1 – Marcus Thuram has delivered his first assist in Serie A, exactly 17 years and 282 days after his father's last assist in the competition (19 November 2005 for David Trezeguet against AS Roma). DNA.#CagliariInter #SerieA

