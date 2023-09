Nagelsmann je i službeno preuzeo Njemačku. S 36 godina ipak nije njen najmlađi izbornik u povijesti

36 – Aged 36, Julian Nagelsmann becomes the second-youngest coach to take over the German national team – only Otto Nerz was younger (34 years and 10 days) when he made his debut as the first German coach in 1926. Hope. pic.twitter.com/R0qinhhIAl

“Europsko prvenstvo održat će se u našoj zemlji, to je zbilja poseban osjećaj i nešto što se događa tek svakih nekoliko desetljeća. Sve ću podrediti tome da u našoj sjajnoj domovini imamo i sjajan turnir, s velikom sam željom prihvatio ovaj izazov. Ovo je tek početak, iduće godine bit ćemo vrlo usko povezana skupina”, poručio je Nagelsmann prilikom predstavljanja.

Njegov debi na novoj funkciji, nakon što je vodio Hoffenheim, Leipzig i Bayern, zakazan je već za tri tjedna. Tada će Njemačka otići na američku turneju te u gostima igrati kod domaćina idućeg Svjetskog prvenstva. Najprije će snage odmjeriti sa Sjedinjenim Američkim Državama, a potom i s aktualnim osvajačem Gold Cupa, Meksikom.