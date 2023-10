Nagelsmann je odradio uspješan debi na njemačkoj klupi. Elf je preokretom svladao SAD

Čak su Amerikanci i poveli u East Hartfordu preko Christiana Pulisica, ali kraj prvog i početak drugog poluvremena u potpunosti su pripali Nijemcima koji su od 39. do 61. minute zabili tri gola te potpuno preokrenuli i na svoj mlin usmjerili susret. Time je Nagelsmann postao tek drugi njemački izbornik koji je u svom debiju slavio nakon preokreta.

2 – Julian Nagelsmann is only the second manager of Germany to win his first match after trailing – the other one was Otto Nerz in 1926 (4-3 vs the Netherlands). Character. #USAGER pic.twitter.com/w4oluauMDe

— OptaFranz (@OptaFranz) October 14, 2023