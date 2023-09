Nagrada za odličan posao: Simone Inzaghi produžio je s Interom do 2025. godine

Jako dobar posao radi Simone Inzaghi od svog dolaska u Inter, usprkos svim financijskim nedaćama i nesigurnostima koje su zadesile milanski klub. Inzaghi je u dvije sezone Nerazzurre doveo do dva Kupa, dva druga mjesta u ligi i do finala Lige prvaka, a u novu sezonu krenuo je savršeno.

Inter dijeli vrh tablice Serie A s tri pobjede u tri susreta, a Inzaghi je za sav taj rad dobio povjerenje uprave pa je Inter danas objavio da je trener produžio ugovor do 2025. godine, dakle do kraja one sljedeće sezone.

47-godišnjak je stigao na Interovu klupu 2021. nakon što je Antonio Conte uzeo titulu, ali i otišao iz kluba zbog razlika u ambicijama i u financijskoj potpori. Prije toga vodio je Lazio s kojim je uzeo također dva Kupa, ali i dva Superkupa. 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣✍️🖤💙 👉 https://t.co/zrRtGOQxdd#ForzaInter #Inzaghi2025 pic.twitter.com/J9UsgL1UYh — Inter (@Inter) September 5, 2023 Trenutno Inter na ljestvici Serie A dijeli prvo mjesto s gradskim rivalom Milanom, a nakon reprezentativne stanke slijedi nam upravo Derby della Madonnina uoči kojeg je uprava crno-plavog dijela Milana dala povjerenje i sigurnost treneru u ispunjenju zadatka koji mu u Italiji nedostaje: osvajanja Scudetta…

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se