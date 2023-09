Najava seniorskog dvoboja? Trijumf Hajdukovih juniora bio je na pola sata prekinut zbog jake kiše

Hajduk i Lokomotiva danas će odraditi dvostruki program, uoči večerašnjeg sraza seniorskih sastava, uvertiru su pružili juniori. I to ne samo zbog same utakmice, već i vremenskih (ne)prilika, koje su na trenutke bile veoma neizdržive. Naime, teška kiša prouzročila je prekid od čak 35 minuta tijekom prvog dijela, a još i prije tog je bilo teško za igrati, jer je travnjak pomoćnog poljudskog terena bio vrlo natopljen.

No, niti to nije omelo domaće na putu do nove pobjede, odnosno prekinuli crnu seriju od dvije utakmice bez trijumfa. Stiglo je to tek u nastavku, u 59. je minuti najprije pogodio Duje Reić, izašao je pred vratara Ivana Pavelu te ga uspio matirati. Potvrdu slavlja je donio Marin Ćalušić, sjajnim pogotkom u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Pobjeda juniora Hajduka nad Lokomotivom! 👏💪❤️💙 Posted by HNK Hajduk Split on Saturday, September 23, 2023 To je ujedno i tek prvi poraz za Lokomotivine juniore, koje vodi trener Nikica Jelavić, dok je novi strateg Hajduka Zlatko Jerković upisao prvu pobjedu. Nakon sedam odigranih kola, Bili Tići skupili su 16 bodova, imaju ih dva manje od vodećeg Dinama, koji je i aktualni osvajač juniorskog prvenstva. Hajduk je, dakle, dobio ovu uvodnu borbu s Lokosima, sada mu slijedi ona možda još i teža. Ne mislimo tu, dakako, samo na sraz sa sastavom pod vodstvom trenera Silvija Čabraje, već i na muke s lošim vremenom koje se najavljuje za popodnevne sate, a shodno tome i neadekvatnim terenom za igru…

Pročitali ste sve besplatne članke ovaj mjesec. Za neograničeno čitanje Telesporta i podršku istraživačkim serijalima, odaberite jedan od paketa. Pretplatite se Već imate pretplatu? Prijavite se