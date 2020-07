Najbolje što Arsenal ima: Aubameyang Norwichu zabio jubilarni gol i postao vodeći strijelac lige

U redu, Arsenal je igrao protiv Norwicha koji vjerojatno već slaže proračun za sljedeću sezonu u Championshipu, ali na dominantnu i lepršavu topničku igru u posljednje vrijeme nismo navikli. Ipak, u povratničkoj utakmici na Emiratesu i to se dogodilo…

I to većinom u prvom poluvremenu kada je Arsenal protiv Kanarinaca držao posjed, igrao poprilično sigurno, lako ulazio u prilike i bio vrlo raspucan: od osam udaraca upućenih prema golu šest ih je otišlo u okvir, a dva su završila u mreži. Pritom je glavnu ulogu zaigrao Pierre-Emerick Aubameyang.

Prvo je u 33. minuti ukrao loptu nesretnom Timu Krulu i bez problema doveo Arsenal u vodstvo te tako postigao svoj 50. pogodak u crveno-bijelom dresu (najbrži u povijesti kojemu je to uspjelo), a zatim je četiri minute kasnije asistirao preporođenom Granitu Xhaki za 2-0. Topnici su izgledali razigrano i uvjerljivo, s tim smo rezultatom otišli na predah, ali nije da Norwich nije stvorio svoje šanse. Dapače, možemo izdvojiti dvije vrlo atraktivne situacije pred Martínezovim vratima. Prvo je u 20. minuti Ben Godfrey dalekometnim udarcem zatresao vratnicu, a pri samom kraju poluvremena spomenuti argentinski čuvar mreže morao se dobrano ispružiti kako bi obranio McLeanov pokušaj iz slobodnog udarca.

Sve u svemu, gledali smo sadržajan ogled u kojemu je Aubameyang pokazao zbog čega bi ga Arsenal trebao zadržati u nadolazećem prijelaznom roku.

Aubameyang is the fastest player to reach a half-century in the Premier League for the Gunners! 🔥 pic.twitter.com/0eEj7wwDAV

U nastavku se Mikel Arteta odlučio na nešto zatvoreniji pristup. Norwich je dobio šansu držati loptu u nogama, Arsenal je mirno putem presinga čekao kakvu priliku ili individualnu pogrešku koja bi ga dovela u šansu zaključiti utakmicu, a to se potom i dogodilo.

U 67. minuti Aubina parada se nastavila. Groznu pogrešku počinio je Josip Drmić kada je, nakon auta, nabacio gabonskom napadaču ravno u noge, on se pronašao nečuvan pred kaznenim prostorom i bez ikakvih problema poentirao za 3-0 i rješenje ikakvih dvojbi na Emiratesu. Time je Arsenalov kapetan stigao do 19. ovosezonskog pogotka u Premier ligi i izbio na prvo mjesto liste strijelaca. Sada ga dijeli s Jamiejem Vardyjem koji od povratka iz karantene još nije zabio…

Stvar nije bila gotova. Lijep trenutak doživio je Portugalac Cédric Soares koji je krajem siječnja u London stigao na posudbu iz Southamptona. U međuvremenu je zaradio i trajni ugovor, ali zbog nekoliko ozljeda i korona-pauze svoj je debi doživio tek u 77. minuti današnjeg ogleda kada je na desnom boku zamijenio Héctora Bellerína. Četiri minute kasnije već je postigao prvijenac nakon što mu je na nogu sjela odbijena lopta poslije izvedenog udarca iz kuta.

229 – It took Cedric Soares 229 seconds to score as many Premier League goals for @Arsenal as he did in 120 appearances for Southampton (10,090 minutes). Impression. pic.twitter.com/PxaTd48aKr

— OptaJoe (@OptaJoe) July 1, 2020